Vida Urbana Com a queda na cobertura vacinal, Saúde alerta para a imunização contra sarampo, caxumba e rubéola Em 2019, cobertura atingiu 81,72% em Palmas e no ano passado, o número caiu para 71,13%. A tríplice viral protege contra as doenças e é oferecida gratuitamente na rede municipal

Após divulgação do Informe Técnico da 8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo do Ministério da Saúde (MS), que informa a notificação de 39.342 casos de sarampo e 40 óbitos, no período de 2018 (reintrodução do vírus no País) a 2021, a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) alerta os pais sobre a importância da v...