Com 759 novos casos confirmados e 13 novas mortes por Covid-19, o Tocantins acumula 33.047 casos e 474 óbitos durante 149 dias de pandemia, um dos menores números de falecimentos do Brasil ao analisar os dados por 100 mil habitantes segundo informou a Secretaria Estadual da Saúde (SES) sobre os relatório do Ministério da Saúde.

Atualmente, conforme os dados do Boletim Epidemiológico divulgados nesta terça-feira, 11, o Estado conta com 12.728 pacientes ativos, ou seja, infectados pela doença que ainda estão em isolamento domiciliar ou hospitalar. Os demais 19.845 pacientes já estão recuperados, entretanto a SES não traz detalhes sobre idade, sexo ou local de moradia dos recuperados no momento. O número total de doentes já registrados no Tocantins deixa o Estado com uma incidência de 2.101,06 casos por cada 100 mil habitantes.

Segundo o Boletim da SES, os novos casos apontados nesta terça, Palmas tem o maior número com 214 novos doentes, seguida de Araguaína com 125. As duas cidades estão no topo de maior quantidade de registros, sendo que a Capital se aproxima de Araguaína com uma diferença de 1,2 mil registros no período da pandemia. Em Palmas são 7,3 mil doentes e em Araguaína são 8,6 mil, contando os curados e ativos em isolamento.

Outras 82 cidades registram ao menos um caso novo no Boletim atual, sendo que Colinas teve 40 registros, já Formoso e Gurupi cada uma 37. Esses municípios também apresentam número alto da doença, sendo que Colinas do Tocantins já acumula 996 registros se aproximando dos mil casos e se juntando com cidades como Araguaína, Palmas, Gurupi (.663) e Porto Nacional (1.390). Outra cidade próxima a esse número é Paraíso do Tocantins com 916 infectados confirmados.

Já Formoso do Araguaína tem 758 casos e é o quinto com mais registros. Esse número são os somatórios acumulados, já que a SES não detalha o quantitativo de doentes ativos e curados por cidade.

Mortes

No caso das novas mortes confirmadas devido a complicações causadas pela Covid-19, as 13 do Boletim desta terça se somam as mais anteriores ocorridas em 84 cidades e chegam a 474 óbitos. O número deixa o Tocantins com a letalidade de 1,43%.

Sobre os novos registros confirmados nesta terça, a SES informou que:

Homem de 76 anos, residente de Ananás, com hipertensão, faleceu no Hospital Dom Orione em Araguaína. Mulher de 78 anos, residente de Talismã, com seqüela de AVC, faleceu no Hospital Regional de Alvorada. Mulher de 57 anos, residente de Ananás, com obesidade, diabetes e hipertensão, faleceu no Hospital de Referência de Xambioá. Mulher de 56 anos, residente de Ananás, com Asma e hipertensão, faleceu no Hospital de Pequeno Porte de Ananás. Homem de 39 anos, residente de Araguaína, com AVC hemorrágico é insuficiência cardíaca, faleceu no Hospital Regional da cidade. Mulher de 93 anos, residente de Araguaína, com hipertensão faleceu no Hospital Regional da cidade. Mulher de 77 anos, residente de Sandolândia, com doença pulmonar obstrutiva crônica, faleceu no Hospital Regional de Gurupi. Homem de 89 anos, residente de Paranã, com AVC, faleceu no Hospital Regional de Gurupi. Homem de 63 anos, residente de Araguaína, faleceu na UPA de da cidade. Homem de 69 anos, residente de Araguaína, faleceu na UPA da cidade. Homem de 53 anos, residente de Araguaína, faleceu no Instituto Sinaí em Araguaína. Homem de 89 anos, residente de Palmas, com hipertensão, AVC e doença pulmonar obstrutiva crônica, faleceu na UPA Norte da cidade. Homem de 65 anos, residente de Palmas, com hipertensão, faleceu no Hospital Santa Thereza.

Comparativo

Conforme a SES, esse percentual de e 1,43% coloca o Tocantins com a menor taxa de mortalidade entre os demais estados do País, conforme dados do Ministério da Saúde (MS). O comparativo é de dados divulgados pelo Ministério da Saúde (MS) no último domingo, 9, e junto com o Tocantins estão as unidades federativas de Santa Catarina e o Distrito Federal.

Os dados ainda apontam que o Brasil tem registro de mortalidade de 44,1 por 100 por cada 100 mil habitantes, enquanto a região Norte é 66,3 e o Tocantins é 25,1, menor índice entre os Estados da região Norte.