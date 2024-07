Vida Urbana Com a chegada de mais obras no Setor Taquari, moradores da Capadócia cobram infraestrutura Setor, que tem regularização fundiária sendo discutida pela prefeitura há cerca sete anos, conta com mais de 350 famílias morando na área irregular

Com 92% da pavimentação e drenagem pluvial de seis quadras do Setor Taquari concluída, moradores da região conhecida como Capadócia, na Quadra T-34 do setor, estão ansiosos pela chegada dos serviços de infraestrutura, que tem ficado cada vez mais próximos. Mas um grande obstáculo ainda precisa ser vencido para que as obras de fato se concretizem. Residente n...