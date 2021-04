Vida Urbana Com 947 vagas para graduação, UFT inscreve via Sisu 2021/1 a partir desta terça-feira Seleção será realizada pela nota do Enem de 2020; IFTO e Unitins não aderiram ao Sisu

Começam nesta terça-feira, 6, e seguem até a sexta-feira, 9, as inscrições para o processo seletivo de ingressos nos cursos da Universidade Federal do Tocantins (UFT) por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). São ofertadas 947 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2021. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online no portal do Sisu do Ministério da Educaç...