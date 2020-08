Com 890 novos casos confirmados para Covid-19 contabilizados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta segunda-feira, 17, o Tocantins acumula de 37.856 diagnósticos positivos e atualmente tem 14.281 infectados ainda ativos. Outros 23.059 pacientes diagnosticados com a doença já estão recuperados, entretanto não há detalhes sobre idade, sexo ou cidade de residências dessas pessoas curadas.

O Boletim Epidemiológico desta segunda também traz cinco novas mortes que somam 516 óbitos ocorridos durante a pandemia. O número deixa o Estado com a letalidade de 1,36%, sendo que em 155 dias de pandemia ocorreram mortes em 86 cidades, das 139 que tiveram ou ainda tem registros.

As cinco novas mortes que tiveram confirmação para causa como complicações da Covid-19 são: dois residentes de Araguaína, uma mulher de 75 anos com hipertensão e diabetes e um homem de 76 anos com hipertensão e doença renal crônica; um homem de 70 anos, com hipertensão e obesidade, morador de Porto Nacional; um homem de 98 anos de Babaçulândia e uma mulher com 77 anos, de Tocantinópolis que tinha sequelas de AVC.

Araguaína x Palmas

Dos 890 novos casos confirmados, 507 são de infectados da Capital. Neste domingo, 16, a Saúde de Palmas informou que havia disso registrado 566 novos diagnósticos de vivo a um mutirão de exames, liberação de laudos e informes de resultados nos três dias anteriores.

A cidade registra 65 óbitos segundo o Município e a SES, até essa segunda, tinha já incorporado no Boletim 63 deles. Desse número alto de novos casos, a Saúde Municipal chama a atenção para a quantidade de crianças que foram infectadas. Ao todo, 44 crianças menores de 10 anos e 48 de 11 e 19 anos confirmaram testes positivos para a Covid-19.

O Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de nº 155 também deixa um alerta para a quantidade de casos acumulados de infectados na Capital, já que a cidade tem apenas cerca de 300 casos a menos que Araguaína, que se mantém como a primeira colocada na lista de municípios com mais diagnósticos durante esses período epidêmico. Os números da SES apontam que Araguaína, nesta segunda, tem 9.459 entre curados e ativos e Palmas chega aos 9.173 registros da doença.