O Ministério da Saúde atualizou, nesta quarta-feira (8), os números do coronavírus no Brasil. De um dia para o outro foram 133 mortes no País em razão da Covid-19, chegando à marca de 800 óbitos.A taxa de letalidade chegou a 5%. São 15.927 casos confirmados.

Em comparação com o boletim de terça (7), que registrava 13.717 casos, foram 2.210 confirmações em apenas um dia. Ainda na terça, foi a primeira vez que o País ultrapassou a marca de 100 mortes em um dia. No Estado de Goiás, são oito mortes por coronavírus e 159 casos confirmados.

São Paulo continua sendo o Estado com mais casos (6.708) e mortes (428) no Brasil. Ainda no Sudeste, o Rio de Janeiro preocupa também, com 1.938 casos e 106 mortes.

Conforme explicado pelo Ministério da Saúde em coletiva, nesta quarta, das 800 mortes, 655 tiveram investigação concluída, sendo que a maioria das vítimas foram homens. Em relação à faixa etária, 77% dos óbitos eram de pessoas acima de 60 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 38 pessoas entre 20 e 39 anos morreram em decorrência da covid-19.

A pasta registrou que 75% dos pacientes que morreram apresentavam pelo menos um fator de risco (306 tinham cardiopatia, 240 tinham diabete e 55 sofria de doença neurológica). Apenas 25% não apresentava comorbidades. Destes, 34% tinham menos de 60 anos.

Desde o começo do ano, o ministério contabilizou 34.905 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Mas desde o primeiro caso do novo coronavírus no País, foram 31.451 internações, das quais 11% foram por covid-19.