Vida Urbana Com 8% das crianças vacinadas, Araguaína realiza dia D da vacinação pediátrica em Araguaína Crianças de 5 a 11 anos poderão se vacinar contra a Covid-19 neste sábado durante o dia e à noite

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Araguaína realizará neste sábado, 19, o dia D da vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. As ações de imunização estão marcadas para acontecer em 16 Unidades Básicas de Saúde (UBS), além do micro-ônibus do Vacina Móvel. Conforme a Semus, para as crianças de 5 a 11 anos receberam o imunizante, os pai...