O Tocantins contabilizou 732 pacientes estão recuperados dos 2.696 casos confirmados registrados até esta segunda-feira, 25, conforme o 71º Boletim Epidemiológico. Esse número de curados corresponde a 27% do total, contabilizando um pouco mais de um quarto dos diagnósticos do Estado.

Desse total, a maioria é em Araguaína e Palmas com 439 e 199, respectivamente, sendo que as duas cidades juntas correspondem a 87% dos curados, conforme os dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Assim, Araguaína tem mais da metade dos pacientes recuperados do Estado, e o número de curados corresponde a 36,4% dos 1.205 infectados na cidade. Já Palmas tem 414 diagnósticos positivos para a doença, e segundo a SES, os recuperados são 48% na Capital.

Na esfera estadual ainda, a SES contabiliza ao menos um caso em 81 cidades, sendo que destas, além de Araguaína e Palmas, outras 17 já apresentam pacientes livres da doença, sendo que São Miguel tem 23 curados, Paraíso do Tocantins 16 e Gurupi 15.

Outra cidade que o índice de recuperados ultrapassa os dez é Cariri do Tocantins, com 11 pacientes livres da Covid-19. As demais cidades são: Colinas do Tocantins 8, Couto Magalhães 5, Formoso do Araguaia 3, Abreulândia 2, Aurora do Tocantins 2, Wanderlândia 2, Porto Nacional 1, Campos Lindos 1, Aguiarnópolis 1, Aliança do Tocantins 1, Silvanópolis 1, Tocantinópolis 1, Goiatins 1.

Indicativos

Além disso, se contados os números de recuperados da doença entre a última quarta-feira, 13, e essa segunda, houve um crescimento de 162% no número de novos diagnósticos e 321% de curados. Esse dado positivo, mesmo em meio ao aumento contínuo de pacientes doentes, mostra o crescimento proporcional diário, no período, sendo de 9% de infecção para 13% de recuperados.