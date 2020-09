A Secretaria Estadual da Saúde (SES) contabilizou mais 685 novos casos e dez novas mortes por Covid-19 nesta sexta-feira, 25. Com esses registros, o Tocantins chega a 65.994 conformações da doença e 910 óbitos. Esses dados são do 194º Boletim Epidemiológico.

Conforme a SES, atualmente são 49.016 pacientes recuperados e 16.068 estão ainda ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar. Desses casos ativos, 229 são de pessoas que estão internadas em unidades de saúde públicas e privadas do Tocantins.

O Estado ainda registrou, no período da pandemia, 200.736 pessoas notificadas de suspeita de infecção pelo vírus. Além disso, todos os 139 municípios do Estado já registraram ou ainda tem doentes ativos, entretendo a SES somente apresenta os dados acumulados e não indica quais as cidades estão livres da doença.

O Boletim da Saúde Estadual ainda mostra que as mortes registradas são de moradores de 107 municípios.

Novos casos

Os dados da SES desta sexta mostram que dos novos casos, 117 são de registros das últimas 24 horas e o restante são de exames coletados em dias anteriores e que tiveram os resultados liberados nesta quinta-feira, 25.

Além disso, dos 685 novos casos, 395 foram detectados por RT-PCR, 50 com sorologia e 240 através de testes rápidos. Já as dez novas mortes ocorridas devido complicações da doença são: