Vida Urbana Com 680 focos de calor no fim de semana, TO registra grandes queimadas em zonas rurais e urbanas No Cantão, Naturatins e órgãos parceiros combatem incêndios florestais e, em Talismã, fogo atinge fazenda e coloca em risco outras propriedades; já em Gurupi incêndio chegou perto de residências e na Capital causou oscilações de energia ao atingir rede elétrica

Com mais de 680 focos de fogo somente no final de semana, o Tocantins registrou casos de queimadas de grandes proporções em diferentes regiões, nas zonas rurais e urbanas. Esse número do fim de semana se soma aos 2,3 mil registros ocorridos já em setembro, que deixam o Estado com 7, 8 mil focos em 2010, os números são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inep). Entre os inc...