Com 40 bebês que precisam de doação de leite materno, Saúde faz alerta sobre estoque crítico

Com cerca de 40 bebês que precisam de doação de leite materno, o Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Dona Regina faz uma alerta sobre o estoque em situação crítica, devido à queda significativa no número de doações. Nesta terça-feira, 14, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) pede para que as mamães que sejam doadoras ou possam doar entrem em contato para r...