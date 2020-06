Completando 100 dias de pandemia, o Tocantins contabiliza 8.766 casos confirmados de Covid-19, que correspondem a uma incidência de 557,32 por 100 mil habitantes, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Esses dados são divulgados diariamente e nesta terça-feira, 23, do total de infectados diagnosticados, 179 pacientes não resistiram à doença e morreram e outros 3.039 ainda seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar, sendo que a SES diz que, atualmente, são 116 pessoas internadas em uma das unidades de saúde do Estado, somando residentes e não residentes do Tocantins.

Outros 5.548 são pacientes recuperados, entretanto não há detalhes sobre idade, sexo ou cidade de residência dos curados. Saiba mais detalhes aqui.

Números

Ainda conforme a SES, dos casos registrados nos últimos 100 dias, a maioria é em Araguaína e Palmas com 3.399 e 1.381, respectivamente, ou seja, o percentual de 54,5% as duas cidades juntas. Outros 14 municípios têm mais de 100 casos da doença confirmados. Ao todo, o Tocantins já teve ou tem diagnósticos positivos em 110 cidades, das 139.

O Boletim aponta também que, somado com os casos de Araguaína, a região do Médio Norte Araguaia tem a maior quantidade de casos 4.405, com incidência de 1.459,29 por 100 mil habitantes. Logo após está o Bico do Papagaio, também no Norte do Estado, com 1.501 diagnósticos positivos. As duas regiões de saúde, somadas, representam 67,3% dos casos.

Segundo a SES, no que se refere os óbitos, Araguaína tem o maior número com 52 casos, sendo que o último registrado nesta segunda-feira, 22, e contabilizado nesta terça de um homem de 92 anos.

Novos casos

Nas últimas 24, o Boletim da SES somou 292 novos casos confirmados da Covid-19 sendo 140 por RT-PCR, quatro por sorologia e 148 de testes rápidos. Os novos casos são de Araguaína (102), Palmas (64), Porto Nacional (15), Araguatins (13), Augustinópolis (9), Sampaio (9), Tocantinópolis (9), Aguiarnópolis (7), Praia Norte (6), Colinas do Tocantins (5), Santa Terezinha do Tocantins (05), Ananás (04), Araguaçu (4), Araguanã (3), Couto Magalhães (3), Darcinópolis (3), Guaraí (3), Itaguatins (3), São Miguel do Tocantins (3), Goiatins (2), Gurupi (2), Itapiratins (2), Nazaré (2), Paraíso do Tocantins (2), São Sebastião do Tocantins (2), Talismã (2), Angico (1), Dianópolis (1), Esperantina (1), Fátima (1), Maurilândia do Tocantins (1), Muricilândia (1), Palmeirante (1) e Palmeiras do Tocantins (1).