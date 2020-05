Com 270 novos casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, o Tocantins contabilizou 3.277 diagnósticos positivos nesta quinta-feira, 28, sendo que 2.122 pacientes estão em isolamento domiciliar ou hospitalar, 1.087 estão recuperados e os outros 68 pacientes foram a óbito em 87 cidades, sendo 62,5% dos 139 municípios tocantinenses. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e atualizados diariamente.

Um dado importante desse novo Boletim é a redução de 16 casos confirmados no Estado. Conforme a SES, na quarta-feira, 27, eram 3.023 casos, que se somados com os novos desta quinta ficaria em 3.293. Entretanto, a Secretaria disse que houve uma falha na notificação dos casos positivos de Rio Sono, os 16 casos de diferença estavam como positivos, porém o dado correto é que esses casos estavam em investigação.

Casos

O Boletim desta quinta chegou com mais detalhes dos novos casos confirmados no Tocantins. O documento traz informações sobre gênero e idade por cidade. Dos novos diagnósticos, 129 são de mulher e 141 de homens. Já no que se refere à faixa etária, são 20 casos de crianças e adolescentes até os 19 anos. Outros 126 de pessoas de 20 a 39 anos, 98 de 40 a 59 anos, 17 de 60 a 69 anos e mais sete em idosos com mais de 70 anos.

Além disso, conforme a SES, desses novos registros, 101 são em Araguaína aumentando o número de testes positivos na cidade para 1.392 (43,1% do total). Outros 33 em Palmas somam-se aos registrados anteriormente e alcançam 498 casos. Outras cidades que se destacam na quantidade geral de casos são Darcinópolis com 110 casos, sendo 18 novos casos, além de Paraíso do Tocantins com 103 testagens positivas e somente 20 nesta quinta-feira.

Dos 270 positivos, os demais são de Tocantinópolis (17), Araguatins (15), Augustinópolis (11), Xambioá (10). Com menos de dez casos confirmados nas últimas 24 horas estão Aguiarnópolis (7), Alvorada (1), Axixá do Tocantins (2), Babaçulândia (1), Bandeirantes do Tocantins (1), Buriti do Tocantins (4), Carmolândia (1), Colinas do Tocantins (1), Dianópolis (1), Fátima (2), Tabocão (1), Guaraí (3), Gurupi (3), Itapiratins (1), Lagoa da Confusão (1), Marianópolis do Tocantins (1), Miracema do Tocantins (1), Miranorte (2), Nova Olinda (1), Palmeiras do Tocantins (2), Piraquê (1), Porto Nacional (1), Praia Norte (1), Rio Sono (1), São Sebastião do Tocantins (1), Sítio Novo do Tocantins (2), Wanderlândia (1) e

Mortes

No último Boletim haviam 65 mortes, entretanto ainda nesta quarta, Palmas e Guaraí confirmaram novas mortes, chegando a 67 óbitos pela doença no Estados. Nos dados da SES desta quinta contabilizam 68 mortes sendo o novo registro de uma mulher de 71 anos, residente de Tocantinópolis, hipertensa e diabética, que faleceu no Hospital Municipal da cidade.

Curados

No que se refere aos já curados da Covid-19, o Estado ultrapassou a marca dos 1 mil casos. Nesta quinta são 1.087 recuperados em 19 municípios, sendo os com mais casos 660 em Araguaína, 234 em Palmas, 45 em Paraíso do Tocantins, 38 em Gurupi e 32 nas cidades de São Miguel e Cariri do Tocantins. Araguatins também teve 13 curados já registrados. As demais cidades dessa lista de recuperados têm menos de dez pessoas livres da doença.