Com 262 novos casos confirmados da Covid-19 nas últimas 24 horas, o Tocantins soma 7.573 diagnósticos positivos em 94 dias de pandemia. Os números são da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e apontam também quase 149 óbitos pela doença nesse período, sendo que somente nesta quarta-feira, 17, tem nove óbitos confirmados. Esse número contabiliza uma letalidade está em 1,96%.

Do número total ainda, que 2.989 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e os demais 4.435 são pessoas que já estão curadas. A SES não traz detalhes sobre as cidades, idades ou sexo dessas pacientes ativos ou recuperados. Das mais de 7,5 mil confirmações, 3.725 (49,2%) são de homens e 3.848 (50,8%) de mulheres.

Além disso, os dados da SES apontam que o Tocantins tem 481,47 casos por 100 mil habitantes, sendo que a região com maior incidência é a Médio Norte Araguaia com 3.977 e o Bico do Papagaio com 1.275, ambas as regiões de saúde mais ao Norte do Estado. Os dados divulgados diariamente aponta também que já são 105 municípios dos 139 com pessoas infectadas, sendo que em 23 deles, o número de diagnósticos positivos passa de 50, Araguaína lidera com 3.044 seguida de Palmas com 1.085.

Mortes

Conforme o Boletim Epidemiológico desta quarta, as nove mortes confirmadas são de casos registrados desde o domingo, 14, até está terça, 16. São duas mulheres e sete homens com idades entre 90 e 50 anos, somente um caso é de um jovem de 19 anos. Além disso, oito desses novos registros de óbitos quatro são de moradores de Araguaína e dois de Araguatins. Além de Aguiarnópolis, São Miguel e Goiatins com um casos em cada cidade. Confira mais detalhes:

Mulher de 49 anos, residente em Goiatins, faleceu no dia 14 de junho no Hospital Regional de Araguaína. Mulher de 87 anos, residente de São Miguel do Tocantins, com diabetes e hipertensão faleceu no dia 01 de junho no Hospital Regional de Augustinópolis. Homem de 53 anos, residente de Aguiarnópolis, com hipertensão e diabetes, faleceu no dia 15 de junho no Hospital Geral de Palmas. Homem de 94 anos, residente em Araguatins, com diabetes e doença renal crônica, faleceu no dai 16 de junho no Hospital Geral de Palmas. Homem de 19 anos, residente de Araguatins, faleceu no dia 15 de junho no Hospital Regional de Augustinópolis. Homem de 83 anos, residente de Araguaína, com diabetes e hipertensão faleceu no dia 14 de junho no Hospital Dom Orione. Homem de 91 anos, residente de Araguaína, com hipertensão, faleceu no dia 16 de junho no Hospital Regional de Araguaína. Homem de 83 anos, residente em Araguaína, faleceu no dia 16 de junho no Hospital Regional de Araguaína. Homem de 90 anos, residente de Araguaína, em tratamento de câncer de hipófise, faleceu no dia 15 de junho no Hospital Dom Orione.

Novos casos

Já os novos casos divulgados pelo Boletim tem 96 confirmados por RT-PCR, 14 por Sorologia e 152 de testes rápidos. Sendo: Araguaína (80), Palmas (37), Augustinópolis (19), Buriti do Tocantins (19), Xambioá (19), Araguatins (12), Porto Nacional (9), Praia Norte (8), Tocantinópolis (7), Guaraí (6), Colinas do Tocantins (04), Palmeiras do Tocantins (4), Araguaçu (3), Formoso do Araguaia (3), Nova Olinda (3), Pequizeiro (3), Sampaio (3), São Miguel do Tocantins (3), Angico (2), Babaçulândia (2), Esperantina (2), Nazaré (2), Aguiarnópolis (1), Aliança do Tocantins (1), Araguanã (1), Bernardo Sayão (1), Carmolândia (1), Goiatins (1), Gurupi (1), Maurilândia do Tocantins (1), Miracema do Tocantins (1), Palmeirante (1), Pau D'Arco (1) e Wanderlândia (1).