Nesta quarta-feira, 22, a Prefeitura de Palmas atualizou os números da Covid-19 na cidade, através de mais um boletim epidemiológico. Segundo o documento, são mais 128 diagnósticos positivos da doença. A Capital soma 3.878 registos, com 2.352 pacientes recuperados, 1.479 cumprem isolamento domiciliar, 18 estão internados e 29 pessoas morreram por complicações da doença (taxa de letalidade é de 0,7%).

Apesar da prefeitura informar 18 internações por conta da Covid-19 na Capital (oito em estado grave e dez estáveis), os números são maiores. Pois, é preciso somar nessa conta os residentes de outras localidades que estão internados em Palmas. O boletim aponta que são 28 pacientes de outros municípios hospitalizados na cidade, sendo 18 em estado grave e dez estáveis.

Outro dado apontado no boletim é sobre os pacientes com suspeita da doença que estão internados. São dez pacientes de Palmas e outros 15 de outras cidades que estão hospitalizados com suspeita de Covid-19.

Com esses números, a prefeitura diz que a taxa de ocupação hospitalar de Palmas é de 64,7%. A estrutura de leitos clínicos públicos e privados da Capital está 54,2% ocupada (100% dos leitos clínicos adulto da rede pública, 33,3% dos leitos clínicos infantis da rede pública e 38,3% dos leitos clínicos da rede privada 38,3%).

Já as instalações das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) estão 77% ocupadas (55% UTI Pública e 87,8% UTI Privadas). Na manhã desta quarta, o Jornal do Tocantins informou que a taxa de ocupação de leitos clínicos para Covid-19 nos hospitais HGP (Hospital Geral de Palmas) e HIP (Hospital Infantil de Palmas) atingiu 100% de ocupação. Os dados foram retirados do painel IntegraSaúde mantido pelo governo estadual.

Contágio

O boletim da prefeitura também traz informações sobre as possíveis fontes de contágio do total de registros. São 1.813 (46,8%) que se contaminaram por transmissão comunitária, 1.519 (39,2%) tiveram contato com casos confirmados em Palmas, 285 (7,3%) estão em investigação epidemiológica, 129 (3,3%) foram infectados após viagem ou contato com casos de outros estados, 125 (3,2%) contraíram o vírus após viagens para o interior do Tocantins e sete (0,1%) estiveram em viagem no exterior.