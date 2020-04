A cidade de Araguaína viu o número de infectados pela Covid-19 subir 243% acumulados nos últimos cinco dias, quando os casos confirmados para o novo coronavírus passaram de 7, no dia 22 de abril, para 24, no dia 26. O quadro nada animador colocou o município em alerta e provocou mudanças no funcionamento do Hospital Regional de Araguaína (HRA). A unidade estadual vai abrir um novo setor para funcionar como segundo “covidário”. A unidade tem o primeiro montado com equipamentos de UTI (respirador e monitor, entre outros).

A criação de mais um setor está sendo feita com base em um memorando de número 62, da Superintendência de Unidades Hospitalares Próprias (SUHP) que prevê o remanejamento de médicos e especialistas do serviço ambulatorial para cumprirem de forma presencial os plantões nos serviços críticos das unidades. Entre esses setores, estão o pronto socorro, a urgência emergência, unidade de internação, unidade de cuidados intermediários, de terapia intensiva e, ainda, de isolamento para a Covid – 19.

Segundo o memorando, o remanejamento para outros serviços assistenciais busca a otimização da força de trabalho na rotina da unidade e a assistência ao paciente de casos suspeitos e confirmados da doença causada pelo novo coronavírus.

O novo covidário do HRA irá funcionar com médicos clínicos da sala verde e do acolhimento, que serão remanejados para o setor. Para cobrir esse buraco na escala, serão chamados dois médicos, com carga horária no ambulatório para cobrir a escala do pronto-socorro (sala verde e acolhimento), independente da especialidade.