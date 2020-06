Com registros de infectados pela Covid-19 em 92 municípios tocantinenses, o Estado chega aos 4.698 diagnósticos positivos em 80 dias de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES). O Boletim Epidemiológico contabilizou novos 228 casos nas últimas 24 horas, e com o dado, o Tocantins chega a 2.882 pacientes ativos e 1.734 curados nesta quarta-feira, 3.

Esse 80º Boletim não trás detalhes sobre as cidades de residência ou sexo dos pacientes ainda em isolamento sociais e dos que já estão recuperados da doença. A SES disponibiliza um espaço online com informações sobre quantitativos de casos por cidade e região de saúde, confira aqui (http://integra.saude.to.gov.br/covid19)

Óbitos

O informe também contabiliza três novas mortes, sendo em Araguatins, Palmeiras do Tocantins e Paraíso do Tocantins. O Estado chega ao número de 82 mortes pela doença que correspondem à letalidade de 1,7%, conforme a SES. Os novos óbitos registrados são de um homem de 73 anos (Araguatins), uma mulher de 78 anos com obesidade e hipertensão (Palmeiras) e um homem de 59 anos diabético e hipertenso (Paraíso).

Ainda sobre as mortes, o Boletim mostra que Araguaína seguem em primeiro lugar com 19 casos, seguido de Araguatins com 12 e Palmas com oito. Paraíso nesta quarta-feira chegou aos seis casos, já as demais 24 cidades com mortes tem de um a três falecimentos.

Casos

Conforme a SES, dos 228 novos casos confirmados, 149 foram pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen) e outro 79 em testes rápidos. Araguaína tem o maior número de registros sendo 92 nesta terça, somando um total de 1.971, já a Capital tem 23 novos confirmações totalizando 665 diagnósticos da doença.

A terceira maior cidade do Estado teve 10 novos positivos alcançando os 110. Entre as cidades com mais casos ainda estão Xambioá com 217, Paraíso com 127, Darcinópolis com 124, Nova Olinda e Tocantinópolis ambos com 119. As demais cidades têm menos de 100 casos.

Desta quarta, os novos diagnósticos são ainda de Paraíso do Tocantins (10), São Miguel do Tocantins (9), Palmeiras do Tocantins (8), Porto Nacional (8), Axixá do Tocantins (6), Miracema do Tocantins (6), Tocantinópolis (5), Araguatins (4), Itaguatins (4), Lagoa da Confusão (4), Rio Sono (4), Sampaio (4), Cariri do Tocantins (3), Nova Rosalândia (3), Aguiarnópolis (2), Goiatins (2), Pedro Afonso (2), Praia Norte (2), Wanderlândia (2), Ananás (1), Angico (1), Babaçulândia (1), Barrolândia (1), Buriti do Tocantins (1), Colinas do Tocantins (1), Couto Magalhães (1), Formoso do Araguaia (1), Goianorte (1), Guaraí (1), Maurilândia do Tocantins (1), Miranorte (1), Piraquê (1), Riachinho (1) e São Salvador do Tocantins (1).