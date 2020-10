Com seis novos registros de mortes ocorridas devido às complicações da Covid-19, o Tocantins ultrapassa os 1 mil casos durante o período de pandemia no Estado. O número da Secretaria Estadual da Saúde (SES) mostra que os 1.002 óbitos ocorreram em 109 municípios com mais registros em Araguaína (218), Palmas (164), Gurupi (50) e Porto Nacional (48).

As novas mortes confirmadas nesta sexta-feira, 9, são de pessoas moradoras de seis cidades, sendo que somente uma não tinha comorbidades e todas com mais de 58 anos. Conforme a SES, os casos são de um homem de 79 anos com tumor encefálico de Couto Magalhães; uma mulher de 85 anos com Insuficiência cardíaca, doenças respiratórias crônicas e hipertensão de Lizarda.

Além de uma mulher de 58 anos com insuficiência renal de Palmas; uma de 72 anos com neoplasia de Araguaína; e um homem de 76 anos, residente de Gurupi, com insuficiência renal aguda. O caso sem comorbidade é uma mulher de 62 anos de Paraíso do Tocantins.

Novos casos

O Boletim Epidemiológico da SES ainda contabilizou 404 novos casos confirmados para Covid-19, sendo 88 registrados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores. Com o número, o Tocantins registra o acumulado de 70.704 diagnósticos positivos para a doença.

Desse total de infectados nos 208 dias de pandemia, 55.699 são pacientes recuperados e 14.003 são pessoas que ainda estão com a doença ativa, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar. O Tocantins também registra um total de 215.794 pessoas notificadas com suspeita de Covid-19.