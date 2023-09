Termina com a votação direta em urnas, no próximo domingo, 1º, o processo de escolha dos 20 conselheiros tutelares de Palmas que atuarão na capital no quadriênio de 10 de janeiro de 2024 a 10 de janeiro de 2028. Eleitores palmenses contam com 52 candidatos e deverão votar em apenas um nome. Confira a lista abaixo, escolhida após as etapas de documentação, conhecimento e análise curricular.

A eleição é conduzida por uma comissão especial composta por quatro membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). O colegiado é responsável pelo processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Palmas e pelas definições da norma geral de todo o processo.

A seleção dos candidatos até o dia da votação ocorreu em três etapas. A primeira consistiu na inscrição e entrega de documentos. A segunda, na análise da documentação enviada pelos candidatos e a terceira, uma prova de conhecimento específico aplicada pela Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Depois das etapas, a homologação e aprovação das candidaturas que irão às urnas.

Do total de 121 inscritos em Palmas, 75 tiveram suas inscrições deferidas e 46 negadas na análise documental. A prova de conhecimento específico baixou o número para as 52 habilitadas para a votação de domingo, a etapa decisiva.

Os candidatos eleitos serão submetidos a uma formação para o cargo prevista para ocorrer durante quatro dias, no mês de novembro. Após nomeação dos eleitos no Diário Oficial do Município, prevista para dezembro, os eleitos serão empossados no dia 10 de janeiro de 2024, conforme edital do CMDCA.

Votação

A eleição dos conselheiros tutelares ocorre a cada quatro anos, no primeiro domingo de outubro do ano seguinte à eleição presidencial. O voto é opcional e secreto.

Em Palmas, 20 escolas municipais de norte a sul, incluindo os distritos de Buritirana e Taquaruçu, terão locais com urnas para votação.

Cada urna eletrônica terá uma capacidade máxima de mil registros de eleitores, o que agilizará e tornará o processo mais eficiente. As eleições serão realizadas de forma unificada em todas as cidades brasileiras no dia 1º de outubro, das 8h às 17h.

As comissões especiais são inteiramente responsáveis pela apuração e totalização dos votos, de modo a não gerar custos à Justiça Eleitoral.

Áreas de atuação

De acordo com a prefeitura de Palmas, os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva, em jornada de 40 horas semanais, sem prejuízo do atendimento em regime de plantão/sobreaviso, inclusive nos fins de semana e feriados. A remuneração mensal dos conselheiros tutelares é de 5.254,94.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído em 1990, estabelece que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo e independente, com atribuição de proteger e resgatar aqueles que, por algum motivo, tenham seus direitos violados.

Palmas possui quatro Conselhos Tutelares, divididos em região. O processo de votação elegerá 20 conselheiros titulares e 20 suplentes.

Região Norte (a partir do Córrego Suçuapara)

Região Central (entre o Ribeirão Taquaruçu e o Córrego Sussuapara)

Região Sul I (ao leste da TO 050, Sentido Serra)

Região sul II(ao oeste da TO 050, Sentido Lago)

Relação de candidatos por região:

Central

Alessandra Pereira da Silva

Ana Rita de França Lopes

Clementino dos Santos Junior

Edna Martins Eugênio

Hiara Matos Araujo Guimarães

Iasmim Mota Alves

Iêda Oliveira Santos

Juniel Carvalho de Sousa

Katia Silene Fernandes Pinto do Nascimento

Paulo Pires Nepunuceno

Resileida Maria do Couto Pereira

Sandra Dias da Silva

Suellen Medrado Silva Fernandes

Veralucia Falcão de França Reis

Willian Mateus de Sousa Almeida

Norte

Antonio Barreira Gomes

Claudinéia dos Santos Castro

Ilziâne Gomes de Sousa

Janaina Ribeiro de Carvalho

José Ribamar de Sena Pereira

Lafaiete Nogueira Rêgo

Maclaine Veloso Castro Pereira

Maria do Rosário Sousa Veiga Oliveira

Maria Vanir Ilídio

Mayara Nascimento Lima Ferreira

Sul I

Aloncio Mendes Junior

Elenícia Pereira Ricardo Morais

Elizete Freire Cavalcante

Everaldo Gonçalves Pereira

Karla Cyrlene de Souza da Costa

Maiza Aparecida Soares Pereira

Marcela Milene Guedes Quini

Maria do Carmo Machado Souza

Maria Lucia Ribeiro de Souza

Nayara Moreira Gomes de Souza Borges

Raquel Souza dos Santos Rodrigues

Roberto de Jesus Castro Gomes

Sergio Coelho Cavalcante

Wélica da Silva Queiroz Moreira

Sul II

Aline de Sousa Martins Araújo Moura

Carminha Pereira de França

Durvaldo Gonçalves de Almeida Lima

Flávia Marques da Costa

Gilberto Pinto Ferreira

Luana Raquel Costa Porto

Marcelo Martins da Conceição Moreira

Marcelo Reis Machado

Maria de Jesus Fialho Barros

Maria Pereira Nunes Lucena

Raimundo Carlos Pereira da Silva

Robson Santos Purcino

Saionara Santos Silva Purcino