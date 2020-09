Redação Jornal do Tocantins

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou mais 885 novos casos de infectados por Covid-19 em 74 municípios tocantinenses nesta sexta-feira, 18. Além disso, dez novas mortes causadas por complicações da doença também entraram nos dados do Boletim Epidemiológico da data. Com os dois números, o Tocantins acumula 62.498 diagnósticos no período e 850 óbitos.

Atualmente, segundo os dados do Boletim da SES, nesta sexta são 190.325 pessoas notificadas com a Covid-19. Os números ainda indicam que são 44.830 pacientes recuperados e 16.818 ativos, ou seja, 26% ainda estão em isolamento domiciliar ou hospitalar e podem transmitir o vírus.

Além disso, dos novos casos desta sexta, inclusos no Boletim, o número das últimas 24 horas é 11 registros e os demais são de exames coletados em dias anteriores, que tiveram resultado liberado nesta data.

Mortes

Com registros em 102 dos 139 municípios, o Tocantins registra letalidade de 1,36% para a Covid-19. Os novos casos confirmados neste Boletim de sexta-feira são registos de mortes ocorridas nas últimas duas semanas e um óbito ainda de agosto, que estavam em investigação e somente agora tiveram os resultados confirmados e notificados pelos municípios. Confira: