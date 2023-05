Redação Jornal do Tocantins

Depois de 38 dias de buscas, a Polícia Militar do Tocantins informou nesta quarta-feira, 17, o fim da 1ª fase da Operação Canguçu, responsável em capturar criminosos que atacaram Confresa (MT).

De acordo com o balanço da corporação, 18 criminosos morreram durante confrontos e cinco suspeitos foram presos, dois deles na área do cerco policial. E outros três que teriam ajudado na logística do crime.

Além das prisões e mortes, a operação também apreendeu 18 armas. Dentre elas dois fuzis .50 e 11 AK-47, carregadores, milhares de munições, coletes balísticos, capacetes balísticos, materiais explosivos e detonadores, além de coturnos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, balaclavas e mochilas.

Ainda segundo a Polícia Militar do Tocantins, a operação vai entrar na 2ª fase, com barreiras, bloqueios e serviço de inteligência para identificar quem apoiou o restante da quadrilha.

Nesta quinta-feira, 18, ocorrerá uma recepção aos policiais que participaram da operação, depois será feita uma coletiva de imprensa no Quartel do Comando Geral, em Palmas.

Histórico

A operação iniciou no dia 10 de abril depois de uma tentativa frustrada de um grupo de criminosos que assaltaram uma caixa-forte da transportadora de valores Brinks em Confresa, e depois fugiram para o interior do Tocantins.

Cerca de 350 policiais militares e civis do Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará e Minas Gerais atuaram nas buscas dos suspeitos que se refugiaram na zona rural do estado.

Depois da fuga, os suspeitos desceram de barco na madrugada do dia 10 de abril próximo ao Projeto Canguçu, em Pium. Os criminosos afundaram os barcos e se deslocaram até uma fazenda nas proximidades do Projeto Canguçu. Uma família foi feita de refém e, após negociação entre os suspeitos e a própria família, os bandidos os liberaram.

O grupo criminoso se dividiu, parte avançou ao Café da Roça e o restante ficou em uma fazenda, próximo a margem do rio.

18 criminosos foram mortos durante a operação, o último a vir a óbito foi o paraense de Marabá, Janiel Ferreira Araújo, de 43 anos, no dia 13 de maio próximo à fazenda Terra Boa e o Assentamento Barranco do Mundo, em Pium.