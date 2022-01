Vida Urbana Com 15 encontrados em situação análoga ao trabalho escravo, TO tem número 3 vezes maior em 2021 Em 2020, Estado teve cinco pessoas encontradas nessa situação; no Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo a Seciju promove campanha sobre erradicação desta prática criminal

Em 2021, o Tocantins teve três vezes mais trabalhadores encontrados em situação análoga à de escravo em relação a 2020, conforme o Ministério Público do Trabalho. Os dados do Radar SIT - Portal da Inspeção do Trabalho - apontam que no ano passado o número de trabalhadores resgatados ficou em 15, contra cinco no ano anterior. Apesar do crescimento, número é menor q...