Com registros em 129 municípios, o Tocantins chega aos 15.307 diagnósticos de Covi-19, sendo que 5.459 ainda são casos e pacientes ativos. Esse número representa que o Estado ainda tem 35,6% das pessoas que se infectaram com a doença ainda em tratamento e isolamento, seja em domicílio ou hospitalar.

Outros 9.589 pacientes que tiveram o diagnóstico positivo para a Covid-19 nesses 120 dias de pandemia já estão recuperados. Além disso, o Tocantins já teve 259 óbitos por complicações em 61 municípios, ou seja, 47,2% das cidades com registros positivos. Esses dados são atualizados diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) e divulgados por meio de boletim epidemiológico.

Infecção

Conforme a SES, Araguaína e Palmas tiveram os maiores registros de pessoas infectadas, sendo 5.028 e 2.938, respectivamente. A SES não informa o quantitativo de curados e ativos nas cidades, entretanto na Capital são mais de 1,6 mil curados, segundo a Saúde Municipal e em Araguaína são aproximadamente 4 mil recuperados.

Além disso, são mais 22 cidades que tem mais de 100 casos, sendo que Porto Nacional á registrou 545, Xambioá 480, Formoso do Araguaia 395 e Gurupi 393. Os dados totais de doentes já confirmados nesse período são 973,19 por 100 mil habitantes.

Mortes

No que se refere ao número de óbitos por Covid-19, o Tocantins nesta segunda-feira, 13, registra uma letalidade de 1,69%, sendo que esse número já chegou a mais de 2%. As cidades com mais casos de mortes são: Araguaína com 74, Palmas 26, Araguatins 17 e Nova Olinda 10, os demais municípios têm menos de dez casos.

Segundo a SES, nesta segunda-feira houve quatro novas mortes confirmadas no Tocantins:

1. Homem de 54 anos, residente em Araguanã

2. Homem de 83 anos com acidente vascular cerebral, residente em Tocantínia

3. Homem de 77 anos, residente Miracema do Tocantins

4. Mulher de 77 anos, residente de Lagoa do Tocantins

Novos

Além disso, nas últimas 24 horas o Tocantins contabilizou 179 novos casos confirmados da Covid-19 sendo 114 por RT-PCR, seis por Sorologia e 59 de testes rápidos.

Os novos casos são de Palmas (75), Araguaína (34), Porto Nacional (9), Araguaçu (7), Araguatins (6), Gurupi (5), Santa Fé do Araguaia (5), Augustinópolis (4), Lizarda (4), Aragominas (3), Itaporã do Tocantins (3), Miracema do Tocantins (3), Miranorte (2), Muricilândia (2), São Bento do Tocantins (2), Tocantínia (2), Carmolândia (1), Chapada da Natividade (1), Cristalândia (1), Lagoa do Tocantins (1), Nova Olinda (1), Paraíso do Tocantins (1), Paranã (1), Pau D'Arco (1), Ponte Alta do Bom Jesus (1), Pugmil (1), Sampaio (1), Santa Rosa do Tocantins (1) e Tupiratins (1).