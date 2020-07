Com 439 novos casos confirmados e cinco óbitos nas últimas 24 horas, o Tocantins chega aos 13.440 diagnósticos e 233 mortes desde o início da pandemia da Covid-19. Atualmente são 4.690 pacientes ativos, ou seja, ainda em isolamento domiciliar e hospitalar, e podem transmitir a doença. Esses números correspondem a 34,8% dos registros da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Conforme o 115º Boletim Epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira, 8, em número totais o Tocantins tem ou já teve casos em 126 municípios, sendo que Araguaína e Palmas correspondem a mais da metade dos infectados, com 52,9%. Contando os ativos e também dos recuperados das duas cidades são 7,122 diagnósticos, com 4.658 em Araguaína e 2.484 na Capital.

Esses números mostram um aumento de cerca de 600 casos nessas duas cidades em uma semana. Na quarta-feira passada, 1º, eram 1.884 diagnósticos em Palmas e 4.053 em Araguaína. No Estado, o número cresceu em 2.218 casos, já que na mesma data o Tocantins tinha 11.222.

Ao comparar os números das datas, o Tocantins ainda teve um crescimento de quase 800 casos ativos da doença, o número não é o mesmo que em dados gerais devido aos dados de recuperados, que subiu em 1.399 nesse período, segundo a SES. Conforme o 115º Boletim Epidemiológico, nesta quarta-feira são 8.517 pacientes recuperados, ou seja, 63,3% dos dados atuais.

Apesar desse dado de curados da Covid-19 ser positivo, a doença já tem 115 dias de casos registrados e o número de infectados diários ainda não teve drásticas reduções, já que nas duas datas, com diferença de uma semana, houve mais de 400 casos novos. Assim comparando as duas datas, os números se mantêm em aproximadamente 34% ativos e 63% curados.

Além disso, no dia 1º eram 117 municípios tocantinenses com casos, na data atual são nove cidades que antes não estavam na lista.

Mortes

Segundo a SES, a letalidade no Tocantins está em 1,73% com registros em 54 cidades tocantinenses, ou seja, 23,8% dos municípios com registros da doença já contabilizados. Palmas e Araguaína, assim como o número toral de pessoas infectadas, também tem mais pacientes que não resistiram às complicações da Covid-19, sendo 22 e 66 óbitos, respectivamente. Somente nas últimas 24 horas foram cinco novas mortes, sendo:

Mulher de 90 anos, residente de Pedro Afonso, com hipertensão e insuficiência renal aguda. Mulher de 56 anos, residente de Praia Norte, com Insuficiência renal crônica. Homem de 42 anos, residente em Praia Norte, com insuficiência renal crônica. Homem de 61 anos, residente de Formoso do Araguaia, com insuficiência renal crônica e insuficiência cardíaca congestiva. Homem de 61 anos, residente de Formoso do Araguaia.

Novos caos

Os 439 novos casos confirmados da Covid-19 são: Palmas (132), Araguaína (49), Araguaçu (32), Porto Nacional (26), Augustinópolis (19), Gurupi (19), Aguiarnópolis (17), Tocantínia (13), Paraíso do Tocantins (11), Esperantina (9), Formoso do Araguaia (9), Colinas do Tocantins (8), Guaraí (8), Dianópolis (7), Praia Norte (7), Sampaio (7), Goiatins (5), Itaporã do Tocantins (5), Silvanópolis (5), Araguatins (04), Bom Jesus do Tocantins (4), Couto Magalhães (3), Nova Olinda (3), Pedro Afonso (3), Riachinho (03), Xambioá (3), Bernardo Sayão (2), Tocantinópolis (2), Alvorada (1), Ananás (1), Araguanã (1), Brejinho de Nazaré (1), Cariri do Tocantins (1), Colmeia (01), Cristalândia (1), Darcinópolis (1), Dueré (1), Fátima (1), Jaú do Tocantins (1), Lagoa da Confusão (1), Lagoa do Tocantins (1), Miracema do Tocantins (1), Muricilândia (1), Oliveira de Fátima (1), Palmeirante (1), Paranã (1), Pindorama do Tocantins (1), Recursolândia (1), Sandolândia (1), Santa Rosa do Tocantins (1), São Miguel do Tocantins (1) e Wanderlândia (1).