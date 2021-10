Vida Urbana Com 123 mil faltosos, 12% das pessoas que começaram o ciclo vacinal no TO; Palmas lidera com 20 mil Governo do Tocantins divulgou nesta sexta-feira os dados de pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada por vacina e por cidade

TO tem 123 mil faltosos que representa 12% dos moradores que começaram o ciclo vacinal; Palmas lidera com 20 mil O Tocantins tem 123.150 moradores que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra à Covid-19, conforme os dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES). São 30.567 moradores do Estado com atraso na vacinação da Coronavac, 67.444 do imunizante da&nbs...