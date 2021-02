Vida Urbana Com 1.275 novos óbitos nas últimas 24 h, Brasil passa de 254 mil mortes por Covid-19 A média móvel de óbitos dos últimos sete dias ficou em 1.180. Com isso, o país completa 38 dias com a média acima de 1.000.

O Brasil registrou 1.275 mortes pela Covid-19 e 50.840 casos da doença, neste sábado (27). Com isso, o país alcança 254.263 óbitos e 10.508.634 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia. A média móvel de óbitos dos últimos sete dias ficou em 1.180. Com isso, o país completa 38 dias com a média acima de 1.000. A média é recurso estatístico...