Vida Urbana Comércio de ambulantes na Capital deverá obter licença de funcionamento com validade de dois anos Lei sancionada regulamenta o serviço de ambulantes em ônibus, estacionamentos, vias e logradouros públicos

O comércio ou prestação de serviços como ambulantes em Palmas necessitará de uma licença provisória de funcionamento expedida por órgão do executivo municipal, com validade de dois anos. O prazo poderá ser renovado por períodos iguais e sucessivos. As regras para esse tipo de serviço foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 3.138 e abra...