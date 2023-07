Dois veículos bateram de frente na noite desta segunda-feira, 24, no km 8 da rodovia TO-010 entre Palmas e Lajeado. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar, um Volkswagen/Gol seguia em direção a Palmas, quando uma caminhonete, modelo Hilux, ia desgovernada no sentido contrário bateu de frente.

Com o impacto da batida, a Hilux parou em uma ribanceira ao lado da pista. Os três passageiros da caminhonete, um homem, uma mulher e um adolescente, não apresentavam ferimentos graves e foram atendidos no local.

No Gol, estavam um homem, uma mulher e uma criança, além de dois cachorros. O condutor do veículo precisou ser desencarcerado para receber atendimento sem ferimentos graves aparentes. A mulher, que estava no banco do carona, apresentava ferimentos e reclamava de dores. Os dois cães morreram na hora.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e pelos Bombeiros e levadas para Unidade de Pronto Atendimento da capital e para o Hospital Geral de Palmas.

Equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas esteve no local e também atendeu a ocorrência.