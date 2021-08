Vida Urbana Colisão entre motocicletas deixa dois mortos e dois feridos em Carrasco Bonito Acidente ocorreu próximo ao Povoado 20 Mil

Um grave acidente ocorreu na noite do último sábado, 31, na TO-201, próximo ao trevo de Carrasco Bonito, cidade distante 661 km de Palmas, e deixou duas pessoas mortas. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o caso ocorreu por volta das 22 horas nas proximidades do Povoado 20 Mil e envolveu duas motocicletas, e as vítimas tinham 40 e 31 anos. A primeira ví...