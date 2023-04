Na manhã desta terça-feira, 4, aconteceu uma colisão entre um carro e uma motocicleta que deixou dois feridos no setor Alto da Boa Vista no município de Gurupi, região sul do estado.

O acidente aconteceu por volta das 7h, à equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi chamado no local, onde encontraram uma das vítimas, de 16 anos, deitada no acostamento da rua, consciente, com dois traumas abertos na perna direita. Os bombeiros realizaram uma limpeza dos ferimentos e depois conduziram a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A outra vítima, o condutor da moto, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e teve ferimento em uma das mãos. A condutora do carro não sofreu nenhuma lesão, por isso não precisou de atendimento médico.