Vida Urbana Colisão entre carro e caminhão mata uma pessoa em trecho da BR-153 próximo a Figueirópolis Acidente ocorreu na manhã deste domingo, 14, e vítima ficou presa às ferragens

Uma colisão entre um carro e um caminhão na BR-153, que ocorreu próximo ao município de Figueirópolis, deixou um homem morto na manhã deste domingo, 14. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes estiveram no local e precisaram tirar o corpo do motorista do carro das ferragens. Ele não teve o nome divulgado. Ao chegar no local do acidente, na altura do km 716, os bom...