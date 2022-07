Vida Urbana Colisão entre carro e caminhão deixa quatro pessoas feridas na TO-080 Bombeiros e Samu socorreram as vítimas e encaminharam ao Hospital Regional de Paraíso (HRP)

Na noite desta sexta-feira, 22, um acidente de trânsito entre um caminhão e um carro na TO-080 deixou quatro pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiro Militar (CBM), equipes receberam um chamado às 22h05 para atender o acidente em frente a um posto de combustível. No local, encontraram duas passageiras, uma dentro do carro com dores no corpo e um ferime...