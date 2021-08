O ciclista e organizador de provas de ciclismo Gustavo Andrade Campos feriu o punho e as costelas após uma colisão com uma Duster, na Avenida Parque, na manhã deste sábado, 21. Após escapar do acidente e passar por exames médicos comprovando que não houve nenhuma fratura, Campos publicou o relato em sua conta no instagram, com um alerta a motoristas e ciclistas.

"Faço esse relato, para ressaltar o quanto e importante que nos ciclistas tenhamos atenção redobrada no trânsito. E peço a todos condutores, inclusive nós mesmo, mais atenção e empatia", escreveu.

Campos participou de um treino na avenida NS-15, entre a JK saída para Paraíso e a entrada para condomínios, na altura da quadra 409 Norte e ao voltar para casa sofreu o acidente.

O empresário, um dos proprietários do site "Tonacorrida", organizador do Circuito Tocantins de Mountain Biker, conta que após a seu corpo deslizou pela lateral do automóvel e caiu no meio da pista. Segundo ele, a destreza do condutor do motorista do carro que vinha atrás dele evitou que tivesse o corpo atropelado no chão.

"Logo atrás, vinha um carro muito próximo, e quase ocorreu uma grave consequência se não fosse a atenção do outro condutor em desviar da minha bike e da minha pessoa sem ar, deitada na via".

O condutor da Duster envolvida no acidente, um servidor público federal, parou o carro e prestou socorro. “O causador do meu sinistro, parou para dar socorro, e estava visivelmente nervoso e arrependido do ato causado”, relatou o ciclista, no instagram. Um vizinho advogado do ciclista, que também havia participado do treino, presenciou o acidente e ajudou no atendimento.

Ao JTo, Campos confirmou que após o acidente conseguiu chegar até em casa e depois foi ao hospital para exames, que não constataram nenhuma fratura ou lesão grave. "Estou 100% sem nenhuma fratura", comemorou.

A bicicleta que ele pedalava sofreu avarias no STI (trocador de marchas) e no pedal e, na queda, o celular danificou a tela. "Só fiquei com luxação no punho esquerdo e costelas do lado direito do corpo".