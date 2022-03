Vida Urbana Colisão entre caminhonete e carro de passeio deixa uma mulher morta na TO-080, em Divinópolis Corpo da vítima ficou presa às ferragens e feridos receberam primeiros socorros

Uma pessoa morreu em uma colisão entre veículos que ocorreu no início da noite da última sexta-feira, 4, na TO-080, na cidade de Divinópolis do Tocantins, distante 141 km de Palmas. Um Chevrolet Corsa prata bateu de frente com uma Chevrolet S-10. Conforme o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, Helena Galvão de Sousa ficou presa às ferragens, apresentava múltip...