Vida Urbana Colisão de carro e caminhão deixa policial militar ferido na TO-050 Vítima ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros

O policial militar Túlio R. e Silva ficou ferido após carro que dirigia colidir de frente com caminhão na TO-050. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 2, entre as cidades de Porto Nacional e Silvanópolis. A vítima ficou presa às ferragens e foi desencarcerada pelo Corpo de Bombeiros. As imagens mostram que o veículo conduzido pelo policial ficou ...