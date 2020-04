Tomando como base o Decreto 6.083, de 13 de abril, do governador Mauro Carlesse (DEM), o prefeito de Colinas do Tocantins, Adriano Rabelo, baixou na quinta-feira, 16, um decreto que permite o funcionamento de estabelecimentos comerciais com atividades e serviços privados essenciais e não essenciais.

O município ainda não tem nenhum caso confirmado de Covid-19 e recebeu R$ 636.671,83 da União para custeio de ações de enfrentamento da pandemia. Um dos repasses é de R$ 535.208,53 e outro de R$ 101.463,30.

O decreto libera o funcionamento de academias esportivas, que deverão limitar a quantidade de usuários a 10 pessoas por hora.

As igrejas não aparecem mencionadas no texto, mas uma nota enviada pela assessoria de comunicação da Prefeitura, as igrejas estão liberadas para voltar a funcionar se seguirem restrições como evitar aglomerações, respeitar o limite de distância recomendado pelo Ministério da Saúde (MS), entre outras.

Permanecem suspensos ainda o consumo de bebidas alcoólicas em restaurante, lanchonetes, pizzarias, supermercados, padarias, conveniências, bares, trailers, food trucks, espetinhos, sorveterias, e similares, sendo permitido apenas o serviço de drive thru e tele entrega (delivery).

Também seguem proibidos eventos, reuniões, e atividades com aglomeração de pessoas, de caráter público ou privado ou mesmo familiar. O decreto cita como exemplo excursões, cursos presenciais, aniversários e congêneres com público acima de 10 pessoas.

As atividades em clubes, boates, casas de espetáculos, de eventos, as atividades educacionais em escolas e faculdades do ensino público e privado, além das atividades esportivas no estádio e ginásios de administração municipal também seguem suspensos.

Por meio da assessoria, o prefeito Adriano Rabelo disse que irá fiscalizar o cumprimento das medidas.