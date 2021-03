Vida Urbana Colinas suspende eventos, proíbe público em igrejas e suspende venda de bebidas por 15 dias Decreto Municipal ainda determinou que o comércio deve funcionar apenas até às 22 horas

Em novo decreto, a Prefeitura de Colinas do Tocantins proibiu a presença de público em igrejas e academias e a suspendeu venda de bebidas por 15 dias. A medida é do Decreto nº 016, que revoga o Decreto nº 008. Conforme o decreto, não serão permitidos atividades com a presença de público, como eventos desportivos, shows, feiras, eventos científicos, festas partic...