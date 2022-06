Vida Urbana Colinas do Tocantins volta a exigir o uso de máscaras em ambiente fechado A decisão passou a entrar em vigor ontem devido o aumento de casos diários de Covid-19 no município; Colinas do Tocantins está na 6ª colocação com o maior número de infectados no estado

A Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins publicou na quinta-feira, 23, no Diário Oficial do Município novas normativas quanto à utilização de máscaras. De acordo com o decreto 039/2022 volta a ser obrigatório o uso de máscara de proteção individual nos ambientes fechados, públicos e privados do município de Colinas do Tocantins, além do uso em todos os estabelecimentos d...