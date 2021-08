Vida Urbana Colinas do Tocantins libera shows em bares e restaurantes Prefeitura autoriza som ao vivo, com voz Prefeitura autoriza som ao vivo, com voz e violão, das 6 à 1 hora, com tolerância para as 2 horas

A Prefeitura de Colinas do Tocantins liberou a realização de apresentações ao vivo em bares e restaurantes. A medida leva em consideração a redução do número de casos testados positivos da doença Covid-19 e o avanço da imunização no Município. Conforme a gestão, será permitido som ao vivo, com voz e violão, e o funcionamento nos estabelecimentos das 6 ...