Redação Jornal do Tocantins

Com o recebimento de 435 doses de vacina para imunização contra a Covid-19, a prefeitura de Colinas do Tocantins anunciou que a partir desta quinta-feira, 22, podem se vacinar idosos com 60 anos ou mais.

O público-alvo pode procurar uma das unidades de saúde da cidade, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas para aplicação da D1, primeira dose da vacina.

O município informou ainda que no próximo sábado, 24, haverá uma ação para aplicação da segunda dose em idosos a partir de 70 anos, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Maria Campos Aires (Rodoviário), UBS Maria Martins (antiga Policlínica), UBS São Cristóvão (Cacau) e UBS Santa Maria.

Para serem finalmente imunizados contra a Covid-19, o idoso precisa apresentar, na unidade, levar documentos pessoais, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e apresentar o cartão de vacina, com a data do recebimento da primeira dose.

Veja onde se vacinar com a primeira dose:

- UBS Laurindo Ferreira (Fone: 3476-7058);

- UBS Sol Nascente (Fone: 3476-7011);

- UBS Maria Campo Aires (Fone: 3476-7009);

- UBS Santa Maria (Fone: 99986-0039);

- UBS Gérson de Oliveira (Fone: 3476-7057);

- UBS Nair Ferreira (Fone: 99948-7591);

- UBS Araguaia II (Fone: 99957-8638);

- UBS Maria Martins (Fone: 3476-7051);

- UBS São Cristóvão (Fone: 3476- 70 56).