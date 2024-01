Há quase 10 meses, Gustavo Vertunes da Silva, de 25 anos, desempenha o papel de coletor de lixo na capital. Ele conta que se sacrifica seis vezes por semana para sustentar sua esposa, Nagila Bianca Melquiades,30 anos, e a filha de 3.

Após meses de esforço e economia, Gustavo disse que conseguiu juntar R$ 8,5 mil e que parte era emprestada de um familiar. Com o dinheiro em mãos, iniciou a busca por um meio de transporte e se interessou por uma moto Honda/CG 160 Fan, anunciada por uma pessoa chamada 'Emanuel' na internet.

Ele contou que manteve contato pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e combinou com o suposto vendedor de ver a moto. O local marcado foi na Avenida Juscelino Kubitschek. Segundo a vítima, o suposto proprietário ‘Emanuel’ disse que seu cunhado iria levar a moto, pois estava no trabalho e não poderia ir ao encontro. No local, com o suposto cunhado do vendedor, Gustavo vistoriou a moto e resolveu fechar a compra, com o pagamento de R$ 8,5 mil feito via Pix, com chave de e-mail.

Gustavo afirmou que seu sonho foi despedaçado quando percebeu que caiu em um golpe. O suposto cunhado, representante do vendedor 'Emanuel', era o verdadeiro proprietário do veículo – um motorista de aplicativo de 27 anos.

Angustiado, após perceber que caiu em um golpe, a vítima procurou a 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil para registrar o crime. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que o caso está em andamento, com detalhes preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.

Gustavo disse que a família enfrenta dificuldades financeiras e faz um apelo para quem quiser ajudar. As contribuições podem ser feitas por meio da chave Pix CPF 045.635.631.29 ou o interessado pode entrar em contato pelo número (63) 8492-0597.

Rotina

Gustavo contou que sai do setor Jardim Aureny III, na região sul de Palmas, diariamente até o ponto de trabalho próximo à rodoviária, sai de casa às 18h30 e retorna por volta das 8h do dia seguinte.

Antes de fazer essa rota, Gustavo afirmou que trabalhava como ajudante de pedreiro no centro de Palmas e pedalava até o serviço, todos os dias, às 5h da manhã. Cansado, ele disse que buscou um emprego com carteira assinada para economizar e adquirir um meio de transporte. Atualmente, com um salário de R$ 2,1 mil, ele equilibra as despesas familiares, que inclui aluguel e as demais contas.