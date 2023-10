Uma campanha solidária iniciada pelo Ajunta Preta, coletivo feminista de mulheres negras do Tocantins, busca arrecadar alimentos, roupas e itens de higiene pessoal para a comunidade Quilombola do Rio Preto, em Lagoa do Tocantins.

A doação será distribuída às mais de 50 famílias que têm sofrido com os recentes ataques criminosos e tiveram suas casas, pertences e até plantações destruídos e incendiados na região, devido a uma área disputada judicialmente pela comunidade tradicional e grileiros.

“Reforçamos a urgência para somar um volume razoável de doações que consiga atender de imediato as necessidades básicas das famílias afetadas, considerando a quantidade de adultos e crianças que no momento se encontram com condições mínimas de subsistência”, divulgou.

Confira os pontos de coleta em Palmas

Região sul: Rua Sf 06, Quadra 09, Lote 11, Santa Fé II - Taquaralto (Rua do Comercial Mais Família, casa ao lado de um sobrado marrom)

Região norte: 104 Norte, Rua NE 9, Quadra 21, Lote 20 (Salão 'Leidy Cabelos')

O coletivo também disponibiliza o contato (63) 98119-7117 para fazer a busca das doações, na impossibilidade de deslocamento aos pontos de coleta. Email: ajuntapreta@gmail.com. Rede social: @ajuntapreta