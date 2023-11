Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quinta-feira, 15, por volta das 16h40 entre um ônibus do transporte coletivo de Palmas e um veículo de passeio assustou os passageiros da linha 10-Eixão. O ônibus tem o registro de número 375-7.

O repórter estava dentro da condução e viu a colisão quando o ônibus que estava estacionado na parada de passageiros em frente a uma franquia de lanches e um colégio particular saía para a segunda faixa da via. Nesse momento, um Gol prata que seguia na segunda faixa colidiu com a lateral esquerda do veículo de passageiros.

Assustados com a colisão, os passageiros contaram ao motorista, que ignorou os avisos. O condutor deixou de atender o sinal de embarque de uma passageira no ponto de ônibus seguinte e seguiu até a estação Apinajé.

O repórter procurou o motorista e questionou a atitude de seguir adiante após o acidente. Na primeira versão, o motorista falou que no local do acidente havia um buraco. Ao ser mostrado o dano causado ao veículo com o impacto da batida, o motorista despistou e disse que é um tipo de avaria comum nos ônibus do transporte coletivo.

O repórter acionou a Guarda Metropolitana de Palmas pelo 153. O atendimento informou que uma equipe da fiscalização de trânsito municipal atenderia a ocorrência, mas ninguém apareceu até o motorista embarcar novos passageiros e seguir viagem na mesma linha 010 - Eixão, no sentido Norte/Sul.

O JTO acionou a prefeitura de Palmas e aguarda retorno.