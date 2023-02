Vida Urbana Colegiado de juízes suspende audiência com policiais presos por suposto grupo de extermínio Cancelamento do ato marcada para quarta, 1º de março, ocorre após pedidos dos delegados Enio Wálcacer e Amaury Júnior para apuração de falsificação de documento policial que embasa prisão e ação contra réus

O colegiado de juízes responsável pela ação criminal resultante da Operação Caninana, da Polícia Federal, suspendeu a ação penal do caso pelo prazo de 30 dias, com possibilidade do prazo ser prorrogado. Com a decisão, o trio de juízes também cancelou a audiência de instrução designada para a quarta-feira, 1º de março. A decisão atende aos pedidos dos delegados Enio W...