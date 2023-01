Vida Urbana Colegiado de juízes mantém preso delegado suspeito de participar de grupo de extermínio na PC Decisão do trio de magistrados entende que a prisão preventiva de Enio Wálcacer de Oliveira Filho tem fundamentação e atende os requisitos legais para ser mantida. Quatro policiais presos na caninana aguardam decisão do pedido de liberdade

O grupo de juízes criminais responsáveis por analisar e decidir sobre a ação penal decorrente da Operação Caninana, na 1ª Vara Criminal de Palmas, negou o pedido de revogação de prisão preventiva do delegado da Polícia Civil Enio Wálcacer de Oliveira Filho formulado no dia 29 de novembro. Enio Wálcacer está preso na sede do Bope, da Polícia Militar, ao lado de outros réus da O...