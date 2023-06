O colegiado de juízes estaduais que conduzem a ação penal contra os policiais civis e delegados acusados de formar um grupo de extermínio para eliminar recém-saídos das unidades penais, decidiu soltar todos os réus. A decisão é desta quinta-feira, 15, às 14h50.

A decisão revoga as prisões preventivas de Antônio Mendes Dias, o "Shrek", Antônio Martins Pereira Junior, o “A. Júnior” 38 anos, Carlos Augusto Pereira Alves, o “bolinha”, 38 anos, Giomari dos Santos Junior, 37 anos, Callebe Pereira da Silva, 37 anos e dos delegados Amaury Santos Marinho Júnior, 32 anos, e Enio Wálcacer de Oliveira Filho, 41 com uma série de medidas cautelares.

Os réus estão suspensos da função pública e afastados de suas atividades como agentes públicos. Eles estão tiveram suspensas a posse e o porte de arma de fogo.

Os policiais e delegados também estão proibidos de:

- se aproximar de testemunhas e familiares das vítimas a menos de 500 metros;

- de manter qualquer tipo de contato entre os réus, testemunhas e familiares das vítimas;

- de frequentar quaisquer unidades da Polícia Civil e da Polícia Federal;

- de saírem comarca onde moram prazo mais de 30 dias, sem autorização judicial;

Os juízes também determinaram que eles devem comprovar, no prazo de 5 dias, os endereços onde irão residir e mantê-los atualizados no processo e atender a todos os chamados da Justiça.

Segundo a decisão, é "inequívoco" que a instrução processual na primeira fase da ação está concluída e algumas testemunhas inquiridas em juízo não confirmaram as supostas ameaças apontadas pela Polícia Federal, que serviram para decretar a prisão preventiva dos réus.

"Nesse contexto, imperioso reconhecer a existência de fatos novos a demonstrar que as prisões preventivas anteriormente decretadas não se mostram mais necessárias, sendo suficiente para salvaguardar a ordem pública e preservar a higidez de possível instrução de eventual segunda fase do processo a imposição de medidas cautelares diversas da prisão", escrevem os juízes, na decisão.

A decisão saiu após os réus e o Ministério Público informarem que não tinham mais diligências para esta fase processual. A partir de agora, o colegiado de juízes irá analisar todos os elementos do processo para decidir se enviam os réus para julgamento no tribunal do júri, ou decidem por sua absolvição.