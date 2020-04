A quantidade de casos confirmados, suspeitos e descartados, a origem das notificações e o perfil epidemiológico de pacientes diagnosticados com a Covid-19 na Capital são alguns dos dados disponíveis nos boletins diários divulgados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE-Palmas) no site da prefeitura de Palmas.

Atualmente, dos nove casos confirmados na Capital, quatro se infectaram em outros Estados brasileiros e a infecção dos outros cinco ocorreu após contato com pacientes confirmados com a Covid-19 e residentes em Palmas.

Entre os infectados estão seis mulheres e três homens. Dois desses pacientes têm entre 20 e 29 anos, três entre 30 e 39 anos, outros três entre 40 e 49 anos e somente um caso é de uma pessoa entre 60 e 69 anos.

Sete pacientes infectados estão em isolamento domiciliar enquanto as outras duas pacientes confirmadas, uma mulher de 47 anos e outra de 62, ambas hipertensas, estão internadas, uma delas em estado grave e a outra estável.

Ainda conforme levantamento do COE-Palmas, a maioria das notificações para síndromes gripais, que desencadeiam sintomas semelhantes aos causados pelo novo coronavírus e também entram nas estatísticas de casos suspeitos, são feitas pelos Centro de Saúde e Comunidade (CSCs) da Capital, seguido por hospitais da rede particular. Segundo o Ministério da Saúde (MS), 90% dos casos de coronavírus podem ser atendidos nos postos de saúde.

Tipos de caso

O documento traz ainda as características dos tipos de caso, divididos entre caso suspeito, caso provável e contato com caso confirmado.

Os casos suspeitos estão relacionados a pessoas que retornaram de viagem internacional ou tiveram contato próximo com um casos suspeito ou confirmado para Covid-19 nos últimos 14 dias e apresentam febre ou pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios como tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para engolir, dor de garganta e coriza.

As pessoas que se encaixam na classificação de caso provável são aquelas que moram ou trabalham em local onde está um paciente suspeito ou confirmado com a Covid-19

e apresente febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório ou ainda outros sinais e sintomas inespecíficos como fadiga, dor de cabeça, calafrios, diarreia, náusea, vômito, desidratação e falta de apetite.

Já os casos confirmados, segundo Portaria do Ministério da Saúde de 20 de março de 2020, devem permanecer em isolamento domiciliar pelo período máximo de 14 dias, bem como as pessoas que moram no mesmo endereço, ainda que não apresentem sintomas.

O MS considera pessoa com sintomas respiratórios aquelas que apresentam tosse seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre, desde que seja confirmado por atestado médico.

Boletim

De acordo com a vigilância epidemiológica de Palmas, até o final da noite desta quarta-feira, 1º, a Capital possuía 580 casos notificados para síndrome gripal e destes, 130 casos estão descartados e nove casos confirmados. Os demais casos seguem em monitoramento e acompanhamento de evolução ou não dos sintomas. Até o momento não houve óbito por Covid-19 em Palmas.