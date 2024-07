Vida Urbana Cobra gigante encontrada morta em lago é uma sucuri-verde que pode chegar a 7 metros, diz bióloga Animal foi achado no lago do Rio Tocantins no final de semana. A Sucuri-verde é comum na região norte e outros dois tipos podem ser vistos no país, segundo a bióloga Raiany Cruz

O vídeo de uma cobra gigante no lago de Porto Nacional chamou atenção nas redes sociais. O animal foi encontrado morto boiando no lago do Rio Tocantins por um empresário tocantinense. Em conversa com o g1, a bióloga herpetóloga que estuda répteis e anfíbios, Raiany Cruz, explicou que a cobra vista nas imagens é uma sucuri-verde, espécie que pode chegar a...