CNU divulga gabarito oficial e abre prazo para recurso nesta terça (20)

O gabarito oficial das provas do CNU (Concurso Nacional Unificado) está disponível nesta terça-feira (20), a partir das 10h, no site do concurso, que pode ser acessado no link https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional Também nesta terça começa a valer o prazo para recurso contra questões das provas objetivas. Os exames, realizados no domingo (18), contar...