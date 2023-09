Cerca de 60 postes foram danificados em um só dia por conta da forte ventania no Tocantins. É o que aponta um balanço divulgado na quarta, 27, pela Energisa, concessionária de energia elétrica.

Conforme a Energisa, os impactos na rede são resultados das mudanças climáticas, com episódios que vão desde o calor extremo com temperaturas que chegaram até 40°c, até a chuva forte com muitos raios e ventania intensa. Como ocorreu em Figueirópolis, sul do estado, em que 11 postes precisaram ser substituídos após a chuva com ventania que atingiu a região.

Na contramão, a concessionária ressalta que em alguns municípios foram registradas ocorrências de interrupção de energia por sobrecarga da rede, como consequência das altas temperaturas que levaram ao consumo elevado de energia.

Na terça-feira, 26, foram registradas quase 70 mil descargas atmosféricas no Tocantins, que ocorreram em diferentes períodos ao longo do dia, com algumas horas mais ativas do que outras.

A Energisa dá algumas dicas de segurança:

- Não fazer manutenções quando estiver chovendo. Em telhados, existe o risco de ser atingido por raios e, em equipamentos elétricos ligados à tomada, há chance de choque elétrico. Em caso de alagamento, curto-circuito ou princípio de incêndio dentro de casa, desligar imediatamente o disjuntor;

– Não manusear aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou pés descalços e tocar nas partes metálicas dos objetos;

– Caso perceba que alguma parede da sua casa está úmida, não ligar equipamentos elétricos em tomadas instaladas nela. As paredes podem ser fonte de choques e mau funcionamento de equipamentos, causando danos aos aparelhos;

– Se estiver na rua e começar a chover, fique longe de áreas abertas, como campos de futebol, nem próximos de postes ou embaixo de fiação elétrica. Também mantenha distância de piscinas, lagos, árvores, antenas e locais elevados. Além disso, evite encostar em grades e objetos metálicos.

Caso precise, o cliente pode entrar em contato com a Energisa por meio dos canais de atendimento digitais.